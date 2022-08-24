Война - день 182: Украина отмечает День Независимости под обстрелами и атаками россиян

Оперативно о главном 24 августа

В среду, 24 августа, Украина в условиях полномасштабной войны, которая длится уже 182 дня, встречает 31-й День независимости. Накануне в США предупредили, что россия в ближайшее время активизирует удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам. Кроме того, посольство Штатов призвало американцев в Украине оперативно покинуть Киев. Бывший нардеп Андрей Сенченко считает, что россия попытается напакостить Украине в этот день, президент Украины Владимир Зеленский пообещал россиянам мощный ответ в случае провокации. Что касается ситуации на фронте, то войска оккупантов пытаются прорваться в Соледар (Донецкая область).

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 24 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Украина 24 августа отмечает День Независимости.

Россияне трижды за минувшие сутки обстреляли Шевченковский район Харькова, в последний раз все поздно вечером. На месте "прилета" возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.

О том, что происходило 21 августа можно прочитать в материале: "Война — день 179: россияне пытаются давить на Донбассе, а в Крыму слышно все больше взрывов"

А события за 22 августа можно узнать в сводке: "Война — день 180: оккупанты зашевелились по всей линии фронта, а украинцев предупредили о подготовке провокаций".

Напомним, информация за 23 августа доступна в онлайне дня: "Война — день 181: усиление обстрелов и удар по "администрации" пушилина в Донецке".