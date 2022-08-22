Война — день 180: оккупанты зашевелились по всей линии фронта, а украинцев предупредили о подготовке провокаций

Оперативно о главном 22 августа

Полномасштабная война россии против Украины длится уже 180 дней. Оккупационные войска активизировались на всей линии фронта и местами перешли в наступление, хотя по большей части их попытки не увенчались успехом. Также атмосфера накаляется из-за приближения Дня независимости Украины, из-за чего власти предупреждают о том, что оккупанты могут нанести удары по ряду городов нашей страны, включая и Киев. Также не исключается, что россия может совершить провокацию на территории Запорожской АЭС и устроить там пожар.

В этой трансляции "Телеграф" рассказывает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 21 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Зеленский вручил премии "Национальная легенда Украины" людям, которые "не сломались, несмотря на российское вторжение".

Напомним, о событиях за 19 августа читайте в материале: "Война — день 177: хит-парад "бавовны" и бои на Донбассе".

А информация за 20 августа доступна в трансляции: "Война — день 178: ВСУ усиливают удары, а у россиян паника из-за взрывов".

О том, что происходило 21 августа можно узнать в материале: "Война — день 179: россияне пытаются давить на Донбассе, а в Крыму слышно все больше взрывов"