Посольство США обратилось к американцам в Украине с тревожным заявлением

Действия кровавой россии сейчас крайне трудно предугадать и предупредить, поэтому все жители Украины должны быть максимально осторожны

Посольство Соединенных Штатов Америки призвало американцев оперативно покинуть украинскую столицу город Киев из-за угрозы российских ударов по гражданской инфраструктуре в канун Дня независимости и во время самого праздника.

Соответствующая информация во вторник, 23 августа, была обнародована на официальном сайте американского ведомства. Отмечается, что госдепартамент получил инсайдеровскую информацию о том, что российская федерация занимается наращиванием усилий для того, чтобы наносить удары по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины уже в ближайшие дни.

В Посольстве отметили, что удары россии систематически угрожают гражданскому украинскому населению, а также гражданской инфраструктуре.

"Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные наземные транспортные средства, если это безопасно", — говорится в тексте обращения госдепартамента.

Следует напомнить, что, согласно информации издания Reuters, ссылающегося на одного из представителей Штатов, россия в ближайшие дни активизирует удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины. Такие данные были предоставлены источнику разведчиками.

Также отметим, что с начала стягивания войск россии к границам Украины и уже после вторжения, посольство США регулярно обращается к американским гражданам с призывом по возможности покинуть Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Офисе президента предупредили украинцев о вероятной угрозе от России День Независимости. В частности, советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что особенно внимательными в этот день должны быть киевляне.