Укр

Киев под угрозой? В Офисе президента рассказали, чего ждать от россиян на День Независимости

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
183
День Независимости Украины отмечают 24 августа Новость обновлена 21 августа 2022, 10:54
День Независимости Украины отмечают 24 августа

По мнению Михаила Подоляка, без провокаций со стороны россиян в этот день не обойдется

В Украине через несколько дней будут праздновать День Независимости, на который власти страны запланировали несколько мероприятий. В условиях войны масштабного действа не будет, более того, украинцев предупреждают о том, что российские оккупанты могут прибегнуть к серьезным провокациям и даже ракетным ударам по городам.

Как пояснил в эфире телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, россияне очень любят привязывать свои провокации к разным датам, а потому не исключено, что 23 и 24 августа вражеская армия увеличит количество ракетных обстрелов.

"россия — это архаическое государство и оно привязывает свои действия к определенным датам... Они (россияне — ред.) ненавидят нас, поэтому попытаются 23 и 24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в этом перечне. "Помним эти "мощные" речи о том, что они через три дня будут идти маршем по Крещатику в Киеве и таким образом покажут, почему "русский мир" гораздо сильнее, чем украинский", — пояснил Подоляк.

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне преследуют цель унизить украинцев и обессилить их возможности. Поэтому не исключено, что на День Независимости Украины россияне прибегнут к чему-то особенно противному и жестокому.

Как сообщал "Телеграф", на День Независимости может прийтись пик российского давления на Силы обороны Украины. Такое мнение в комментарии высказал генерал армии, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Теги:
#Украина #День Независимости #Война #Провокации #Армия РФ