Киев под угрозой? В Офисе президента рассказали, чего ждать от россиян на День Независимости

По мнению Михаила Подоляка, без провокаций со стороны россиян в этот день не обойдется

В Украине через несколько дней будут праздновать День Независимости, на который власти страны запланировали несколько мероприятий. В условиях войны масштабного действа не будет, более того, украинцев предупреждают о том, что российские оккупанты могут прибегнуть к серьезным провокациям и даже ракетным ударам по городам.

Как пояснил в эфире телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, россияне очень любят привязывать свои провокации к разным датам, а потому не исключено, что 23 и 24 августа вражеская армия увеличит количество ракетных обстрелов.

"россия — это архаическое государство и оно привязывает свои действия к определенным датам... Они (россияне — ред.) ненавидят нас, поэтому попытаются 23 и 24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в этом перечне. "Помним эти "мощные" речи о том, что они через три дня будут идти маршем по Крещатику в Киеве и таким образом покажут, почему "русский мир" гораздо сильнее, чем украинский", — пояснил Подоляк.

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне преследуют цель унизить украинцев и обессилить их возможности. Поэтому не исключено, что на День Независимости Украины россияне прибегнут к чему-то особенно противному и жестокому.

Как сообщал "Телеграф", на День Независимости может прийтись пик российского давления на Силы обороны Украины. Такое мнение в комментарии высказал генерал армии, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.