Россияне ударили ракетами по Полтавщине, есть прилеты: подробности

Прямо в День независимости Украины россияне, как и ожидалось, устроили массированные обстрелы украинской территории. В частности, в Миргороде Полтавской области во время утренней воздушной тревоги было зафиксировано четыре "прилета" ракет. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. По его данным, удары пришлись по объектам инфраструктуры.

Воздушная тревога была объявлена на Полтавщине в 10:13. Сообщение о попадании Лунин опубликовал в 11:05. Отбой тривоги объявили в 11:25.

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