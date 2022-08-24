Укр

Россияне ударили ракетами по Полтавщине, есть прилеты: подробности

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
Дата публикации
Читати українською
Автор
55
Дым над Мирогородом Новость обновлена 24 августа 2022, 11:27
Дым над Мирогородом

Прямо в День независимости Украины россияне, как и ожидалось, устроили массированные обстрелы украинской территории. В частности, в Миргороде Полтавской области во время утренней воздушной тревоги было зафиксировано четыре "прилета" ракет. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. По его данным, удары пришлись по объектам инфраструктуры.

Воздушная тревога была объявлена на Полтавщине в 10:13. Сообщение о попадании Лунин опубликовал в 11:05. Отбой тривоги объявили в 11:25.

Новость дополняется

Дым над Миргородом после "прилета"
Теги:
#Миргород #Ракетный удар #Полтавська область