Россияне ударили ракетами по Запорожью: подробности

Россияне ударили по инфраструктуре Запорожья

Как и прогнозировали эксперты и предупреждали власти, россияне начали наносить ракетные удары по мирным городам на День Независимости Украины, в частности, обстрелу подверглось Запорожье.

Сообщения о мощных взрывах в областном центре начали поступать буквально спустя десять минут с начала суток 24 августа.

Местные жители сообщали о шести взрывах: сначала серия из четырех подряд, потом, спустя еще пару минут, прогремело еще два.

Сначала взрывы опосредованно подтвердил в своем телеграм-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртеев, который призвал жителей срочно спуститься в укрытия.

Спустя некоторое время первую информацию касательно прилетов в городе сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковского района. Информация о пострадавших уточняется", — написал он.

Как сообщалось, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил украинцев о том, что россияне очень любят привязывать свои провокации к разным датам, а потому не исключено, что 23 и 24 августа вражеская армия увеличит количество ракетных обстрелов.