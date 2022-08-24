День Независимости на Днепропетровщине начался с мощных взрывов: что известно (фото и видео)

Жители Днепра и области слышали минимум три серьезных взрыва

Ночь с 23 на 24 августа в Днепропетровской области, как и в Запорожье, выдалась весьма беспокойной. Жители самого Днепра и других ближайших городов после полуночи проснулись от мощных взрывов, а также звуков работы средств противовоздушной обороны. К сожалению, наши парни не смогли "отработать" все цели, ведь камеры наблюдения смогли запечатлеть минимум один мощный "прилет".

Больше подробностей рассказывают местные Telegram-каналы "Труха Днепр" и "ХД ДНЕПР". Официальных комментариев от властей пока не поступало, однако фото и видео подтверждают серьезность ночной атаки российской армии.

Отметим, что один из "прилетов" произошел неподалеку от камеры наблюдения. Для меньшей наглядности запись заблюрили, однако вспышка от разрыва снаряда весьма впечатляюща. Несомненно, что этот "прилет" услышали многие в Днепре.

Стоит также добавить, что на одном из атакованных россиянами мест после удара начался серьезный пожар. Зарево от возгорания можно было наблюдать с других районов Днепра — оно хорошо просматривалось в ночной темноте.

На месте пожара в Днепре

Зарево от возгорания

Информации о пострадавших или погибших пока нет. Ждем комментариев официальных лиц.

Напомним, что многие высокопоставленные лица, а также военные эксперты просили украинцев быть весьма осторожными в День Независимости. Генерал Маломуж и вовсе считает, что пик российского давления на Украину может прийтись именно на 24 августа. Это подтверждается и тем фактом, что лишь за ночь в отдельных регионах страны уже три-четыре раза объявлялась воздушная тревога.