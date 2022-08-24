Росіяни вдарили ракетами по Полтавщині, є прильоти: подробиці

Просто у День незалежності України росіяни, як і очікувалось, влаштували масовані обстріли української території. Зокрема у Миргороді Полтавської області під час ранкової повітряної тривоги було зафіксовано чотири "прильоти" ракет. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. За його даними, удари прийшлись по об'єктах інфраструктури.

Повітряна тривога була оголошена на Полтавщині о 10:13. Повідомлення про влучання Лунін опублікував об 11:05. Відбій тривоги оголосили об 11:25.

Дим над Миргородом після "прильоту"

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Як повідомляв "Телеграф", обстріли України в День незалежності почались іще з ночі. Повідомлялось про влучання у Дніпрі, де ППО не змогла збити усі випущені по місту ракети. Також одразу після півночі було атаковане Запоріжжя. Місцева влада повідомила про влучання в об’єкти інфраструктури Шевченківського району і неподалік Комунарського району. Вдруге атака на місто сталась ближче до ранку.