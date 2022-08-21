Война — день 179: россияне пытаются давить на Донбассе, а в Крыму слышно все больше взрывов

Оперативно о главном 21 августа

Полномасштабное вторжение российской армии в Украину длится уже 179 дней. Оккупанты не оставляют попыток продавить линию обороны украинских защитников на востоке страны, а также обстреливают мирные города, которым не посчастливилось оказаться в радиусе поражения российских ракет. Однако с каждым днем усиливаются и ответные удары ВСУ, при этом в последние дни особенно хорошо это заметно в оккупированном Крыму, где слышат все больше взрывов и выстрелов ПВО.

В этой трансляции "Телеграф" рассказывает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 21 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 2 склада с боеприпасами и 2 базы российских оккупантов, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Напомним, о том что происходило 18 августа можно прочитать в материале: "Война — день 176: россияне давят на Донбассе и продолжают "утюжить" мирные города ракетами".

О событиях за 19 августа читайте в материале: "Война — день 177: хит-парад "бавовны" и бои на Донбассе".

А информация за 20 августа доступна в трансляции: "Война — день 178: ВСУ усиливают удары, а у россиян паника из-за взрывов".