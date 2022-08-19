Война - день 177: хит-парад "бавовны" и бои на Донбассе

Оперативно о главном 19 августа

На протяжении 177 дней украинские силы обороны сражаются с российскими оккупантами за независимость страны. Захватчики продолжают штурмовать позиции ВСУ на Донбассе, а на юге Украины россияне готовятся к обороне. Накануне на оккупированных территориях Украины и в рф произошел хит-парад "бавовны". Взрывы произошли в Керчи, на аэродроме Бельбек вблизи Севастополя, а также в Белгородской области рф, где на складе оккупантов часами детонировали снаряды. На политическом фронте президент Украины Владимир Зеленский провел встречи во Львове с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В этом материале "Телеграф" информирует от главных событиях Украины и мира, которые произошли 19 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Остановка всех энергоблоков Запорожской АЭС и потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения, повреждению активной зоны реакторной установки и выходу радиоактивных веществ, предупреждает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Данные за 16 августа доступны в статье: "Война — день 174: "бавовна" в Крыму и угроза ракетных ударов из Беларуси".

Информацию о происходившем 17 августа можно узнать в сводке: "Война — день 175: оккупанты давят на востоке, а ВСУ разносят российские базы в тылах".

Напомним, о том что происходило 18 августа можно прочитать в материале: "Война — день 176: россияне давят на Донбассе и продолжают "утюжить" мирные города ракетами".