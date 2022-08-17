Война — день 175: оккупанты давят на востоке, а ВСУ разносят российские базы в тылах

Оперативно о главном 17 августа

Российское вторжение в Украину длится уже 175 дней. На фоне новостей об активизации сил ВСУ на Херсонском направлении, оккупанты пришли в движение на Востоке нашей страны и пытаются давить в окрестностях Бахмута, Харькова, Северска, а также пытаются преодолеть сопротивление украинских защитников у Донецка. Вместе с тем в тылах у россиян не все так гладко, а накануне взрывы слышали в Мелитополе, Лисичанске и даже в Крыму. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам на оккупированных территориях с призывом держаться подальше от российских военных объектов.

В этом материале "Телеграф" информирует от главных событиях Украины и мира, которые произошли 16 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

1:00 Турция начала военную спецоперацию против курдских военных формирований в Сирии и уже ввела войска в Африн.

Напомним, о том что происходило 14 августа можно прочитать в материале: "Война — день 172: россияне давят на Донетчине, а ВСУ бьют оккупантов возле Херсона".

Данные за 15 августа доступны в статье: "Война — день 173: на Донбассе идут ожесточенные бои, но новая тактика ВСУ приносит плоды".

Информацию о происходившем 16 августа можно узнать в сводке: Война — день 174: "бавовна" в Крыму и угроза ракетных ударов из Беларуси.