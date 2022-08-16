Война — день 174: россияне пытаются продавить оборону и окружить ВСУ на Донбассе

Оперативно о главном 16 августа

Украина сопротивляется российскому вторжению уже 174 дня. Российские войска, несмотря на многократное преимущество в живой силе и технике, не достигли поставленных целей. И если на Донбассе продолжаются остервенелые атаки на позиции ВСУ и предпринимаются попытки окружить украинские войска, то на юге сил для наступления у противника нет и он вынужденно переходит в оборону.

В этом материале "Телеграф" информирует от главных событиях Украины и мира, которые произошли 16 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Вероятность признание россии государством-спонсором терроризма велика, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Информацию за 13 августа можно прочитать в сводке: "Война — день 171: захватчики активизировались на Донбассе, ядерные угрозы россии".

Что происходило 14 августа читайте в материале: "Война — день 172: россияне давят на Донетчине, а ВСУ бьют оккупантов возле Херсона".

Данные за 15 августа доступны в статье: "Война — день 173: на Донбассе идут ожесточенные бои, но новая тактика ВСУ приносит плоды".