Война — день 178: ВСУ усиливают удары, а у россиян паника из-за взрывов

Оперативно о главном 20 августа

Российское вторжение в Украину длится вот уже 178 дней. Оккупанты продолжают беспорядочно наносить удары по мирным украинским городам, однако ВСУ все более настойчиво наносят удары не только по позициям оккупантов, но и по базам и складам в тылу. При этом взрывы слышали как в оккупированном Крыму, так и в Белгородской области.

В этом материале "Телеграф" информирует от главных событиях Украины и мира, которые произошли 20 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:15 В Харькове снова прогремели взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога.

01:00 В результате обстрела села в Запорожской области ранены двое взрослых и ребенок.

00:40 В Одессе слышны звуки взрывов.

00:30 Спецназовцы ГУР во время боевого задания уничтожили танк с российскими военными.

00:00 После взрывов неподалеку от Белгорода россияне начали массово бежать из города. Видео многокилометрового затора уже стало вирусным в сети.

Напомним, информацию о происходившем 17 августа можно узнать в сводке: "Война — день 175: оккупанты давят на востоке, а ВСУ разносят российские базы в тылах".

А о том что происходило 18 августа можно прочитать в материале: "Война — день 176: россияне давят на Донбассе и продолжают "утюжить" мирные города ракетами".

О событиях за 19 августа читайте в материале: "Война — день 177: хит-парад "бавовны" и бои на Донбассе".