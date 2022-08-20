Россияне на Донбассе пытаются прорваться к важным трассам: свежие карты боев в Украине

Враг концентрирует удары на нескольких городах и направлениях

Россияне в панике после недавних "хлопков" в Крыму — успешные подтвержденные удары украинских военных по вражеской инфраструктуре на полуострове и в Херсонской области вызывают у них неуверенность. Это привело к усилениям мер безопасности и попыткам найти диверсантов.

Вместе с этим силы оккупантов атаковали к северу от Харькова, южнее Изюма, восточнее Северска, а также около Бахмута. Не останавливались они от атак и на юге — безуспешно.

Враг продолжает формировать отряды добровольцев для войны в Украине. Исследователи Института изучения войны считают, что многие из ним могут быть направлены в Херсон и на юг Украины.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Изюм-Славянск

Оккупанты атаковали на юго-запад и юго-восток от Изюма в районе Карнауховки, Дибровного, Вернополья, Новой Дмитровки, Долины. Враг также пытался атаковать вдоль трассы Изюм-Славянск.

Северск

Враг пытался атаковать Северск со стороны Ивано-Дарьевки и Выемки к востоку от города. Обстрел не останавливается.

Бахмут

Россияне пытались продвинуться в сторону Соледара, Кодемы, Зайцевого, Клинова. Бои ведутся на восточной окраине Соледара. Также еще один населенный пункт Зайцево к юго-западу от Бахмута в районе Горловки может быть частично захвачен врагом. Исследователи Института изучения войны не могут точно подтвердить статус, но отмечают попытки россии установить контроль над трассой Горловка-Бахмут.

Донецк

Со стороны оккупированного города продолжаются штурмы в сторону Первомайска, Опытного, Песок. Враг заявил о частичном захвате Марьинки.

Граница Донецкой и Запорожской областей

Враг пітался улучшить позиции возле Новомихайловки. Вокруг Угледара оккупанты продолжают наступление, чтобы прорваться к дороге к Марьинке и поддержать тот участок.

Карта боев на востоке

Харьков

Враг продолжает обстреливать Харьков ежедневно, как и многие населенные пункты области. Россияне снова атаковали в районе Питомника, такие атаки могут быть попыткой удержать украинских военных вокруг города.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Враг атаковал в Херсонской и Николаевской областях, безуспешно. Оккупанты пытались прорваться у границы Николаевской и Днепропетровской области. Россияне продолжают удерживать рубежи и пытаться предотвращать контрнаступление Украины. Обстрелы продолжаются вдоль линии фронта.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия продолжает сохранять военное присутствие в Черном море угрожая Украине 16 ракетами "Калибр". При этом в самой россии местные жители всерьез озаботились вопросом своей безопасности и пытаются уехать подальше от линии фронта.