Россияне на Донбассе пытаются прорваться к важным трассам: свежие карты боев в Украине
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Враг концентрирует удары на нескольких городах и направлениях
Россияне в панике после недавних "хлопков" в Крыму — успешные подтвержденные удары украинских военных по вражеской инфраструктуре на полуострове и в Херсонской области вызывают у них неуверенность. Это привело к усилениям мер безопасности и попыткам найти диверсантов.
Вместе с этим силы оккупантов атаковали к северу от Харькова, южнее Изюма, восточнее Северска, а также около Бахмута. Не останавливались они от атак и на юге — безуспешно.
Враг продолжает формировать отряды добровольцев для войны в Украине. Исследователи Института изучения войны считают, что многие из ним могут быть направлены в Херсон и на юг Украины.
Восток Украины
Изюм-Славянск
Оккупанты атаковали на юго-запад и юго-восток от Изюма в районе Карнауховки, Дибровного, Вернополья, Новой Дмитровки, Долины. Враг также пытался атаковать вдоль трассы Изюм-Славянск.
Северск
Враг пытался атаковать Северск со стороны Ивано-Дарьевки и Выемки к востоку от города. Обстрел не останавливается.
Бахмут
Россияне пытались продвинуться в сторону Соледара, Кодемы, Зайцевого, Клинова. Бои ведутся на восточной окраине Соледара. Также еще один населенный пункт Зайцево к юго-западу от Бахмута в районе Горловки может быть частично захвачен врагом. Исследователи Института изучения войны не могут точно подтвердить статус, но отмечают попытки россии установить контроль над трассой Горловка-Бахмут.
Донецк
Со стороны оккупированного города продолжаются штурмы в сторону Первомайска, Опытного, Песок. Враг заявил о частичном захвате Марьинки.
Граница Донецкой и Запорожской областей
Враг пітался улучшить позиции возле Новомихайловки. Вокруг Угледара оккупанты продолжают наступление, чтобы прорваться к дороге к Марьинке и поддержать тот участок.
Харьков
Враг продолжает обстреливать Харьков ежедневно, как и многие населенные пункты области. Россияне снова атаковали в районе Питомника, такие атаки могут быть попыткой удержать украинских военных вокруг города.
Юг Украины
Враг атаковал в Херсонской и Николаевской областях, безуспешно. Оккупанты пытались прорваться у границы Николаевской и Днепропетровской области. Россияне продолжают удерживать рубежи и пытаться предотвращать контрнаступление Украины. Обстрелы продолжаются вдоль линии фронта.
Ранее "Телеграф" сообщал, что россия продолжает сохранять военное присутствие в Черном море угрожая Украине 16 ракетами "Калибр". При этом в самой россии местные жители всерьез озаботились вопросом своей безопасности и пытаются уехать подальше от линии фронта.