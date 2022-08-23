Война — день 181: оккупанты "буксуют" на востоке, а в Крыму продолжается парад "бавовны"

Оперативно о главном 23 августа

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится уже 181 день. Противник продолжает атаковать южнее Изюма, на Северск, в сторону Бахмута, однако аналитики указывают, на то что оккупанты не способны перевести тактическое преимущество в оперативное. Тем временем все чаще взрывы слышат на территории россии и в оккупированном Крыму, а руководство страны оккупанта уже начали пугать готовящимся "специальным заявлением" по Украине.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 23 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 В Киев прибыла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Напомним, информация за 20 августа доступна в трансляции: "Война — день 178: ВСУ усиливают удары, а у россиян паника из-за взрывов".

О том, что происходило 21 августа можно узнать в материале: "Война — день 179: россияне пытаются давить на Донбассе, а в Крыму слышно все больше взрывов"

А события за 22 августа можно узнать в сводке: "Война — день 180: оккупанты зашевелились по всей линии фронта, а украинцев предупредили о подготовке провокаций"