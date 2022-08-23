Похороны Дугиной: в сети обратили внимание на очень странный момент (фото)

Транспортное средство выгорело дотла, а на самой пропагандистке даже не заметили царапин

Во вторник, 23 августа, в Москве состоялась церемония прощания с российской пропагандисткой, дочерью идеолога "рашизма" и путинского наставника Александра Дугина — Дарьей Платоновой, мечтавшей про имперство с пеленок. Ее автомобиль взорвали в Подмосковье 20 августа. Пропагандистские СМИ делились множеством фото из процессии, на которых было видно уцелевшее лицо погибшей без царапины.

На это обратила внимание украинская журналистка и блогерша Мелания Подоляк в собственном Twitter-аккаунте.

Сначала она опубликовала фото автомобиля погибшей Дарьи Платоновой — белый Toyota Land Cruiser Prado после взрыва выгорел дотла. В салоне не осталось почти ничего от кресел и обшивки, а крыша автомобиля вообще отсутствовала.

Автомобиль дочери Дугина выгорел дотла

А после того показала фото Платонову в гробу — примечательно, что на лице погибшей девушки нет ни одного следа, указывающего на то, что ее автомобиль взлетел на воздух вместе с ней. Можно только предположить, как сильно пришлось поработать патологоанатомам.

На лице погибшей пропагандистки не видно ни одной царапины

Эти же фото с похорон Платоновой в российских СМИ

В сети предполагают, что труп ненастоящий

Пользователи сети тоже заметили этот нюанс. Некоторые предположили, что после такого взрыва человеческое тело не могло уцелеть настолько, а часть отметила, что специалисты очень постарались, когда "слаживали" Дугину перед похоронной процессией. Не исключили пользователи сети и той версии, что тело дочери идеолога русского мира могло выбросить из авто взрывной волной. При этом в сети всплывали кадры с места инцидента, на которых правоохранители закрывали тканью что-то похожее на тело. А если тело Платоновой действительно выбросило, то тогда у граждан возник вопрос к ее отцу, который не бежал к ней, а просто смотрел на пылающий автомобиль.

Стоит добавить, что среди комментаторов были и те, кто не поверил в убийство дочери Дугина. Пользователи предположили, что это была постановка, а настоящая Платонова совсем скоро может появиться в другой стране под чужим именем.

Следует отметить, что гибель дочери Дугина называют лишь началом попыток российских спецслужб очернить Украину в глазах обычных граждан страны-агрессора. Ведь Кремлю больше всего необходимо удержать уровень поддержки мирного населения в отношении войны против Украины. Именно поэтому ФСБ так спешит обвинить в убийстве гражданку Украины из полка "Азов" Наталью Вовк, распространяя при этом сомнительные доказательства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на похоронах пропагандистки Дугиной преемник Жириновского процитировал лозунг нацистов.