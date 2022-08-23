Это только начало: Данилов объяснил, почему ФСБ решила избавиться от Дарьи Дугиной

В организации терактов среди мирных жертв путинскому режиму нет равных

Смерть Дарьи Дугиной, с которой прощаются в Москве 23 августа, стала лишь началом в попытках российских спецслужб очернить Украину в глазах обычных граждан страны-агрессора. Главная задача Кремля сейчас — удержать уровень поддержки мирного населения насчет войны против Украины. А, значит, нужно еще больше запугать их пропагандой о злобных "бандеровцах".

Об этом в личном Twitter 23 августа высказался секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что сейчас в рф становится все меньше людей, заинтересованных в "спецоперации", а количество общих потерь оккупационной армии можно восполнить только благодаря общей мобилизации.

По мнению Данилова, Дарья Дугина, не раз высказывающаяся против Украины, стала идеальной мишенью для ФСБ. Однако она — лишь первая в кремлевском "расстрельном списке".

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"Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских", — предупреждает чиновник.

Также Алексей Данилов напомнил, что Украина не имеет к трагедии с Дугиной ни малейшего отношения. Несмотря на поддержку женщиной преступного путинского режима, она являлась гражданской, а не военной. Украина же не воюет с мирным населением — в отличии от россиян, регулярно делающих это.

Добавим, что в россии все же пытаются выставить гибель Дарьи Дугиной, как дело рук украинцев. Более того — в ФСБ уже заявили об окончании расследования, определив подозреваемой украинку Наталью Вовк. Российские пропагандисты даже отыскали якобы ее "отца", чтобы он рассказал о предполагаемой убийце.