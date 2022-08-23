Похорон Дугіної: у мережі звернули увагу на дуже дивний момент (фото)

Транспортний засіб вигорів вщент, а на самій пропагандистці навіть не помітили подряпин

У вівторок, 23 серпня, у Москві відбулася церемонія прощання з російською пропагандисткою, донькою ідеолога "рашизму" та путінського наставника Олександра Дугіна — Дар'єю Платоновою, яка марила імперством з пелюшок. Її автомобіль підірвали у Підмосков'ї 20 серпня. Пропагандистські ЗМІ ділилися безліччю фото з процесії, на яких було видно вціліле обличчя загиблої без жодної подряпини.

На це звернула увагу українська журналістка та блогерка Меланія Подоляк у власному Twitter-акаунті.

Спершу вона опублікувала фото автомобіля загиблої Дар'ї Платонової — білий Toyota Land Cruiser Prado після вибуху вигорів вщент. У салоні не залишилося майже нічого від крісел та обшивки, а дах автомобіля взагалі був відсутній.

Автомобіль доньки Дугіна вигорів вщент

А після того показала фото Платонової в труні — примітно, що на обличчі загиблої дівчини немає жодного сліду, який би вказував на те, що її автомобіль злетів у повітря разом з нею. Можна лише припустити, як сильно довелося попрацювати патологоанатомам.

На обличчі загиблої пропагандистки не помітно жодної подряпини

Ці ж фото з похорон Платонової у російських ЗМІ

У мережі припускають, що труп несправжній

Користувачі мережі також помітили цей нюанс. Дехто припустив, що після такого вибуху людське тіло не могло вціліти аж настільки, а частина відзначили, що фахівці дуже постаралися, коли "складали" Дугіну перед похоронною процесією. Не виключили користувачі мережі й тієї версії, що тіло доньки ідеолога "руського міра" могло викинути з авто вибуховою хвилею. При цьому в мережі спливали кадри з місця інциденту, на яких правоохоронці закривали тканиною щось схоже на тіло. А якщо тіло Платонової дійсно викинуло, то тоді у громадян виникло питання до її батька, який не біг до неї, а просто дивився на автомобіль, який палав.

Варто додати, що з-поміж коментаторів були й ті, хто не повірив у вбивство доньки Дугіна. Користувачі припустили, що це все була постанова, а справжня Платонова зовсім скоро може з'явитися в іншій країні під чужим ім'ям.

Варто зазначити, що загибель доньки Дугіна називають лише початком у спробах російських спецслужб очорнити Україну в очах звичайних громадян країни-агресора. Адже Кремлю понад усе необхідно утримати рівень підтримки мирного населення щодо війни проти України. Саме тому ФСБ так поспішає звинуватити у вбивстві громадянку України з полку "Азов" Наталію Вовк, розповсюджуючи при цьому сумнівні докази.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на похоронах пропагандистки Дугіної наступник Жириновського процитував лозунг нацистів.