Це тільки початок: Данилов пояснив, чому ФСБ вирішила позбутися Дар'ї Дугіної

В організації терактів серед мирних жертв путінському режиму немає рівних

Смерть Дарії Дугіної, з якою прощаються в Москві 23 серпня, стала лише початком у спробах російських спецслужб очорнити Україну в очах звичайних громадян країни-агресора. Головне завдання Кремля зараз — утримати рівень підтримки мирного населення щодо війни проти України. А отже, потрібно ще більше залякати їхньою пропагандою про злісних "бандерівців".

Про це в особистому Twitter 23 серпня висловився секретар РНБО України Олексій Данилов. Він підкреслив, що зараз у рф стає дедалі менше людей, зацікавлених у "спецоперації", а кількість загальних втрат окупаційної армії можна заповнити лише завдяки суспільній мобілізації.

На думку Данилова, Дар’я Дугіна, яка не раз висловлюється проти України, стала ідеальною мішенню для ФСБ. Однак вона лише перша в кремлівському "розстрільному списку".

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"Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах із масовими жертвами серед цивільних", — попереджає чиновник.

Також Олексій Данилов нагадав, що Україна не має до трагедії з Дугіною жодного відношення. Попри підтримку жінкою злочинного путінського режиму, вона була цивільною, а не військовою. Україна ж не воює із мирним населенням — на відміну від росіян, які регулярно це роблять.

Додамо, що в Росії все ж таки намагаються виставити загибель Дар’ї Дугіної, як справа рук українців. Більше того, у ФСБ вже заявили про закінчення розслідування, визначивши підозрювану українку Наталю Вовк. Російські пропагандисти навіть відшукали нібито її "батька", щоб він розповів про ймовірну вбивцю.