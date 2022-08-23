Россияне нашли новый источник радиации в Энергодаре и стреляют по нему: что узнала разведка

Специалисты утверждают, что уже сейчас уровень радиации вблизи теплоэлектростанции повышен

Не успели утихнуть удары российских оккупантов по Запорожской АЭС, об опасности которых предупреждал весь мир, как они принялись обстреливать мощнейшую теплоэлектростанцию Украины, расположенную совсем рядом с атомным объектом.

Об обстреле Запорожской ТЭС во вторник, 23 августа, сообщил мэр Энергодара, где находятся оба объекта, Дмитрий Орлов. При этом он отметил, что российские военные снова пытались обвинить во всем ВСУ, но факты говорят против них.

"Минометными обстрелами в Энергодаре сегодня был поврежден центральный тепловой пункт. На восстановление водоснабжения понадобится время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра", — отметил Орлов.

Запорожская ТЭС и АЭС находятся в нескольких километрах друг от друга

Тем временем в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что обстрелы Запорожской ТЭС производятся россиянами с определенной целью.

"Минометные обстрелы пригородов Энергодара давно имеют конкретную цель: золоотвалы Запорожской ТЭС. Это места складирования золы, которая образуется в процессе работы тепловых электростанций. Эти отходы имеют высокую концентрацию ядовитых веществ и уровень радиации, что минимум в 2,5 раза превышает естественный фон. высыхании образуют пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния", — отметили разведчики.

В ГУР добавили, что при минометных ударах, которые производят россияне по золоотвалам, образуются облака пыли, которые ветер разносит по окрестностям Энергодара и это приводит к повышению уровня радиации — этот факт уже зафиксировали эксперты.

А российская армия в это время пытается представить эти данные как результаты мифических "обстрелов со стороны ВСУ".

Напомним, что несколькими днями ранее стало известно, что российские оккупанты стянули военную технику вплотную к ядерному реактору на Запорожской АЭС. Доказательством тому стало видео, подлинность которого подтвердили в CNN. Примечательно, что россияне не пускают на атомный объект проверку с МАГАТЭ и продолжают шантажировать весь мир.