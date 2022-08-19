Россияне стянули технику вплотную к ядерному реактору на ЗАЭС — видео оказалось правдивым

Журналисты насчитали минимум 5 грузовиков, которые россияне разместили в 130 метрах от реактора

Накануне в сети появилось видео якобы изнутри Запорожской АЭС, которую российские военные оккупировали и используют для шантажа. Кадры стали подтверждением, что вражеская армия стянула на атомный объект военную технику и расположила ее в машинном зале станции.

Уже в пятницу, 19 августа, CNN благодаря геолокации смог отследить и подтвердить подлинность видео, два дня подряд распространявшегося в сети.

Военную технику россиян сняли на видео на ЗАЭС

Телеканал сообщил, что установить время съемки этого видео не удалось, однако понятно, что военная техника находится в машинном зале, связанном с ядерным реактором на Запорожской АЭС. Журналисты выяснили, что это всего один из шести залов атомного объекта и именно этот расположен на западной стороне станции.

Транспортные средства на кадрах — по всей вероятности, российские военные грузовики. Их россияне разместили в западном крае машинного зала всего в 130 метрах от ядерного реактора. Российских машин там как минимум 5 – они промаркированы символом "Z", который использует вражеская армия, а рядом с ними расположены две конструкции, напоминающие палатки. Установить, принадлежат ли эти конструкции станции или сделали их здесь российские оккупанты, не удалось.

Тем временем журналист ITN Эмма Барроуз в Twitter процитировала представителя западной разведки, который сообщил, что угроза обстрелов Запорожской АЭС исчезла, но возникла другая не менее серьезная проблема.

"Нас беспокоит [на Запорожской электростанции] водяное охлаждение ядерных реакторов. Если сетевое электроснабжение нарушается, это заставляет их использовать резервные генераторы. Если они терпят неудачу… мы окажемся в более серьезной ситуации", — говорит разведчик, отмечая, что на станции создана инфраструктура, чтобы "справиться с летящим в нее гражданским авиалайнером".

В западной разведке также отметили, что Запорожская АЭС производит 20% электроэнергии в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что постоянные обстрелы Запорожской АЭС со стороны российских оккупантов, а также тот факт, что они начали стягивать на атомный объект взрывчатку, привели к тому, что ситуация на станции полностью вышла из-под контроля. МАГАТЭ буквально умоляет допустить туда проверку, отметив, что россияне нарушили все принципы ядерной безопасности.