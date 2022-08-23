"Команда работает": Зеленский ответил по поводу перевода Залужного с поста главкома ВСУ

Зеленский ответил на вопрос по поводу возможного перевода на другую должность Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный является одним из тех известный большинству украинцев людей, кому они доверяют и высказывают поддержку его действиям по защите Украины от широкомасштабного российского вторжения. И потому неудивительно, что полученная неделю назад "Телеграфом" сразу от нескольких разных источников во власти информация о намерениях президента Украины Владимира Зеленского перевести Залужного на другую должность вызвала бурный негативный отклик в украинском обществе.

И вот, спустя неделю, 23 августа, Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Крымской платформы" дал четкий и однозначный ответ по этому поводу.

В частности, президент Украины заявил, что не планирует переводить на другую должность Залужного.

"Не планирую переводить никуда главнокомандующего Залужного. Работаем мы одной командой. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Вы все эти фамилии знаете: и Залужный, и Ковальчук, и Сырский. Все наши люди знают наших героев. Команда работает", — сказал Зеленский.

Он также высоко оценил деятельность Залужного на посту главкома ВСУ.

"Главная оценка: мы держимся. Значит, оценка высокая. Когда мы победим, будет самая высокая оценка", — сказал президент.

Отметим, что после публикации материала о планах перевести Залужного с поста главкома ВСУ на "Телеграф" обрушился целый шквал обвинений пользователей соцсетей в неких вбросах и даже попытках внести раскол в украинское общество. Естественно, эту новость, однако с куда более истеричной тональностью, подхватили и российские пропагандисты. Однако после нашей публикации аналогичную информацию получили от своих источников и другие крупные СМИ Украины.