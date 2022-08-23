"Команда работает": Зеленский ответил по поводу перевода Залужного с поста главкома ВСУ
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Зеленский ответил на вопрос по поводу возможного перевода на другую должность Залужного
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный является одним из тех известный большинству украинцев людей, кому они доверяют и высказывают поддержку его действиям по защите Украины от широкомасштабного российского вторжения. И потому неудивительно, что полученная неделю назад "Телеграфом" сразу от нескольких разных источников во власти информация о намерениях президента Украины Владимира Зеленского перевести Залужного на другую должность вызвала бурный негативный отклик в украинском обществе.
И вот, спустя неделю, 23 августа, Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Крымской платформы" дал четкий и однозначный ответ по этому поводу.
В частности, президент Украины заявил, что не планирует переводить на другую должность Залужного.
"Не планирую переводить никуда главнокомандующего Залужного. Работаем мы одной командой. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Вы все эти фамилии знаете: и Залужный, и Ковальчук, и Сырский. Все наши люди знают наших героев. Команда работает", — сказал Зеленский.
Он также высоко оценил деятельность Залужного на посту главкома ВСУ.
"Главная оценка: мы держимся. Значит, оценка высокая. Когда мы победим, будет самая высокая оценка", — сказал президент.
Отметим, что после публикации материала о планах перевести Залужного с поста главкома ВСУ на "Телеграф" обрушился целый шквал обвинений пользователей соцсетей в неких вбросах и даже попытках внести раскол в украинское общество. Естественно, эту новость, однако с куда более истеричной тональностью, подхватили и российские пропагандисты. Однако после нашей публикации аналогичную информацию получили от своих источников и другие крупные СМИ Украины.