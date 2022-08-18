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Отец победы: стало известно, почему ОП хочет заменить Залужного

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Залужный не хочет покидать нынешнюю должность
Залужный не хочет покидать нынешнюю должность

Источники у власти утверждают, что дело не в конфликте, а в амбициях

Информация о том, что Офис президента Украины готов заменить главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного на этом высоком посту, породила немало слухов о вероятном конфликте между военачальником и Банковой. Впрочем, источники говорят, что это не так.

Как рассказал "Телеграфу" собственный источник в Верховной Раде, у Залужного сохраняются вполне нормальные отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. В разговорах о ротации на должности главы ВСУ речь идет не о конфликте, а об амбициях. "Дело не в рейтингах. Зеленский и Залужный нормально общаются, но как говорится, отец у победы должен быть один", — рассказал народный депутат.

Заменить человека на этом посту Офису президента мешает нежелание самого Залужного. Еще одним фактором является значительная поддержка, которой он пользуется у западных партнеров и общества. Тем не менее, источник указал, что ротация все же может состояться в конце августа или начале сентября.

Как сообщал "Телеграф", Валерий Залужный действует в тесном сотрудничестве с начальником объединенного комитета штабов США Марком Милли и недавно доложил ему о разгроме не менее 20% российской армии, брошенной на захват Украины.

Теги:
#Ротация #Владимир Зеленский #Главнокомандующий ВСУ #Валерий Залужный