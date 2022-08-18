Батько перемоги: стало відомо, чому ОП хоче замінити Залужного

Джерела у владі стверджують, що справа не у конфлікті, а в амбіціях

Інформація про те, що Офіс президента України готовий замінити головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного на цій високій посаді, породила чимало чуток щодо ймовірного конфлікту між воєначальником та Банковою. Втім, джерела свідчать, що це не так.

Як розповіло "Телеграфу" власне джерело у Верховній Раді, у Залужного зберігаються цілком нормальні стосунки з президентом України Володимиром Зеленським. У розмовах щодо ротації на посаді очільника ЗСУ йдеться не про конфлікт, а про амбіції. "Справа не в рейтингах. Зеленський і Залужний нормально спілкуються, але як то кажуть, батько у перемоги повинен бути один", — розповів народний депутат.

Замінити людину на цій посаді наразі Офісу президента заважає небажання самого Залужного. Ще одним чинником є значна підтримка, якою він користується у західних партнерів та українського суспільства. Тим не менше, джерело вказало, що ротація все ж може відбутись наприкінці серпня або на початку вересня.

Як повідомляв "Телеграф", Валерій Залужний діє у тісній співпраці із начальником об’єднаного комітету штабів США Марком Міллі і нещодавно доповів йому про розгром щонайменше 20% російської армії, кинутої на захоплення України.