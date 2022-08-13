Залужний розповів, яка частина армії окупантів уже розгромлена

Окупанти зазнали величезних втрат під час бойових дій в Україні

П’яту частину всіх російських підрозділів, кинутих на війну проти України, вже було розбито силами ЗСУ.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після розмови з начальником об’єднаного комітету штабів США Марком Міллі, вони звірили статистику втрат окупаційних військ.

"Ми відзначаємо, що противник зазнає значних втрат, насамперед у живій силі — п’ята частина підрозділів ЗС рф, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена", — повідомив він.

Крім того, Залужний поінформував свого американського колегу про ситуацію на фронтах і зазначив, що ЗСУ потребують посилення артилерійської підтримки, а також, що бої продовжуються по всьому фронту, довжиною 1300 кілометрів.

Як повідомлялося раніше, представники Пентагону вражені ефективністю Збройних сил України та заявляють, що за десятибальною шкалою їх успіхи можна оцінити на 12 балів. Як приклад, там наводять знищення бійцями ЗСУ кількох важливих для окупантів логістичних об’єктів: Антонівський міст, переправу поблизу Каховської ГЕС та інші.