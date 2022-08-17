Залужного могут заменить: "Телеграф" узнал, кто имеет шанс возглавить ВСУ

Ротации в военном руководстве страны могут произойти уже в конце августа или начале сентября

Руководитель украинской армии, генерал-майор Валерий Залужный, который лишь недавно заявил, что ВСУ удалось разбить минимум одну пятую брошенных в атаку российских войск, может быть заменен на своем высоком посту. Из личных источников, приближенных к вышестоящей власти, "Телеграфу" удалось узнать, что нынешнему Главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны. Кандидатура же на его место тоже уже имеется.

Согласно словам собеседника нашего издания, преемником Валерия Залужного может стать нынешний командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сирский. При этом Залужный не слишком рад перспективе перейти в Министерство обороны, тем более, что эта должность стандартно занимается гражданским лицом.

"При этом, что делать с Резниковым, тоже непонятно. Были идеи сделать его [Резникова] премьером, американцы поддерживали, — говорит наш источник. — Сам он был не против стать министром юстиции, но президента устраивает Малюська".

Вероятный кандидат на место Залужного - Александр Сирский

Добавим, что нардепы и другие приближенные к Зеленскому люди говорят, что конфликта между ОП и Валерием Залужным нет, но президенту не слишком хочется иметь конкурента во время празднования победы Украины. "Отец у победы должен быть один", — комментируют такое поведение наши источники.

Впрочем, вполне вероятно, что заменить Залужного Офису президента не удастся, ведь Главнокомандующий имеет высокий рейтинг. При чем не только среди украинцев, но и в глазах зарубежных партнеров. Рискнут ли власти провернуть любые столь кардинальные ротации, сможем увидеть уже в конце лета-начале осени — судя по всему, именно тогда могут начаться изменения в составе правящей верхушки нашей страны.

Больше деталей о возможных перестановках в руководстве Украины читайте в нашем материале: "Зеленский хочет снять Залужного, а Украину ждет новый премьер: какие кадровые ротации готовят в ближайшее время"