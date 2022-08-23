"Команда працює": Зеленський відповів з приводу переведення Залужного з посади головкома ЗСУ

Зеленський відповів на запитання щодо можливого переведення на іншу посаду Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний є одним із тих відомих більшості українців людей, кому вони довіряють та висловлюють підтримку його діям щодо захисту України від широкомасштабного російського вторгнення. І тому не дивно, що отримана тиждень тому "Телеграфом" одразу від кількох різних джерел у владі інформація про наміри президента України Володимира Зеленського перевести Залужного на іншу посаду викликала бурхливий негативний відгук в українському суспільстві.

І ось через тиждень, 23 серпня, Зеленський на пресконференції за підсумками саміту "Кримської платформи" дав чітку і однозначну відповідь із цього приводу.

Зокрема, президент України заявив, що не планує переводити на іншу посаду Залужного.

"Не планую переводити нікуди головнокомандувача Залужного. Працюємо ми однією командою. Дуже важливо, що працюють командувачі у різних напрямках. Ви всі ці прізвища знаєте: і Залужний, і Ковальчук, і Сирський. Усі наші люди знають наших героїв. Команда працює", — сказав Зеленський.

Він також високо оцінив діяльність Залужного на посаді головкому ЗСУ.

"Головна оцінка: ми тримаємося. Отже, оцінка висока. Коли ми переможемо, буде найвища оцінка", — сказав президент.

Зазначимо, що після публікації матеріалу про плани перевести Залужного з поста головкому ЗСУ на "Телеграф" обрушився цілий шквал звинувачень користувачів соцмереж у якихось вбросах і навіть спробах внести розкол в українське суспільство. Звісно, цю новину, проте з більш істеричною тональністю, підхопили і російські пропагандисти. Проте, після нашої публікації аналогічну інформацію отримали від своїх джерел та інші великі ЗМІ України.