Мощный взрыв раздался в Севастополе: у фанатов путина паника

Верхушка оккупантов не может объяснить, что произошло в городе

В понедельник, 22 августа, в оккупированном россиянами Севастополе (Крым) прогремел мощный взрыв, который не на шутку испугал большинство жителей города. Это и не удивительно, после череды "бавовны" на российских базах полуострова. В сети пишут, что это могла сработать система ПВО, но паники россиян уже не остановить.

Так, в Telegram-канале "НП Севастополь" около 18:00 появилась информация о том, что в городе "громко". Жители начали сообщать, что слышали взрыв почти в каждом из районов города, а в некоторых микрорайонах даже дрожали стены.

Позже появилось сообщение о том, что в Севастополе и Балаклаве якобы сработала противовоздушная оборона. Никаких повреждений в городе, как и пострадавших, тоже вроде бы нет.

В сети пишут о громких взрывах в Севастополе

Впоследствии же стало известно, что ПВО к взрыву в Севастополе не имеет никакого отношения. По крайней мере, верхушка оккупантов города об этом ничего не знает и не смогла подтвердить журналистам информацию. Так что пока все теряются в догадках, что и куда прилетело.

Оккупанты Севастополя не знают, что это был за взрыв

На "бавовну" в Крыму уже отреагировали украинские деятели. В частности, нардеп Алексей Гончаренко призвал жителей Севастополя не паниковать, ведь скоро в город вернутся украинские флаги.

Реакция Гончаренко на взрывы в Севастополе 22 августа

Напомним, что 20 августа в оккупированном Севастополе раздался взрыв, после которого над штабом Черноморского флота российской федерации поднялся дым. Оккупанты города оправдали инцидент тем, что беспилотный летательный аппарат попал в крышу штаба.