Потужний вибух пролунав у Севастополі: у фанатів путіна паніка

Верхівка окупантів не може пояснити, що відбулося у місті

У понеділок, 22 серпня, в окупованому росіянами Севастополі (Крим) прогримів потужний вибух, який не на жарт налякав більшість жителів міста. Це й не дивно, після черги "бавовни" на російських базах півострова. У мережі пишуть, що це могла спрацювати система ППО, однак паніки росіян вже не спинити.

Так, у Telegram-каналі "НП Севастополь" близько 18:00 з'явилася інформація про те, що у місті "гучно". Мешканці почали повідомляти, що чути вибух майже у кожному з районів міста, а в деяких мікрорайонах навіть дрижали стіни.

Пізніше з'явилося повідомлення, що в Севастополі та Балаклаві нібито спрацювала протиповітряна оборона. Жодних пошкоджень у місті, як і постраждалих, теж нібито немає.

У мережі пишуть про гучні вибухи у Севастополі

А згодом стало відомо, що ППО до вибуху в Севастополі не має жодного відношення. Принаймні верхівка окупантів міста про це нічого не знає і не змогла підтвердити журналістам інформацію. Тож поки всі губляться у здогадках що і куди прилетіло.

Окупанти Севастополя не знають, що це був за вибух

На "бавовну" в Криму вже відреагували українські діячі. Зокрема, нардеп Олексій Гончаренко закликав мешканців Севастополя не панікувати, адже скоро в місто повернуться українські прапори.

Реакція Гончаренка на вибухи в Севастополі 22 серпня

Нагадаємо, що 20 серпня в окупованому Севастополі пролунав вибух, після якого над штабом Чорноморського флоту російської федерації піднявся дим. Окупанти міста виправдали інцидент тим, що безпілотний літальний апарат потрапив у дах штабу.