Железный Порт потерял сезон 2022: лето заканчивается, а туристов и работы нет (фото, видео)

Курортное село испытало на себе прелести жизни в "русском мире"

Вместо зонтиков и шезлонгов — пустые пляжи. Оккупированная часть Херсонской области на черноморском побережье переживает серьезное падение — сезона в 2022 году нет, а те, кто все же пытается открыться для работы на местную аудиторию терпят убытки.

Благодаря оккупантам в Железном Порту не осталось не только туристов, но и местного бизнеса. Видеообзоры курортного села показывают, что работают от силы 10% торговых точек и заведений общепита.

Закрытые ставнями витрины, опущенные ролеты уже стали естественными для Железного Порта, который ежегодно принимал десятки тысяч туристов со всей Украины. Последние месяцы здесь отдохнуть могут только жители таких же оккупированных районов, которые уезжают дальше от линии фронта.

Несмотря на попытки запустить сезон, на пляжах отдохнуть возле воды или окунуться приходят мало желающих, даже те аттракционы, которые запустились — пусты. Безопасность в море никто не гарантирует — люди заходят в воду на свой страх и риск.

Там, где раньше были толпы туристов, ожидающих очереди сделать фото — одинокие отдыхающие из соседних населенных пунктов области.

На Черноморском побережье последние дни незначительно штормит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в другой части Херсонской области — на Азовском море выживают курортные Геническ и села Арабатской стрелки. Также проблемы с работой и туристическим сезоном в оккупированной Кирилловке.