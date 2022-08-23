Залізний Порт втратив сезон 2022: літо закінчується, а туристів та роботи немає (фото, відео)

Курортне село випробувало на собі красу життя в "російському світі"

Замість парасольок та шезлонгів — порожні пляжі. Окупована частина Херсонської області на чорноморському узбережжі переживає серйозне падіння — сезону 2022 року немає, а ті, хто все ж таки намагається відкритися для роботи на місцеву аудиторію, зазнають збитків.

Завдяки окупантам у Залізному Порту не залишилося не лише туристів, а й місцевого бізнесу. Відеоогляди курортного села показують, що працюють від сили 10% торгових точок та закладів громадського харчування.

Закриті віконницями вітрини, опущені ролети вже стали природними для Залізного Порту, який щорічно приймав десятки тисяч туристів з усієї України. Останні місяці тут відпочити можуть лише мешканці таких самих окупованих районів, які їдуть далі від лінії фронту.

Незважаючи на спроби запустити сезон, на пляжах відпочити біля води чи зануритися приходять мало бажаючих, навіть ті атракціони, які запустилися, — порожні. Безпека в морі ніхто не гарантує – люди заходять у воду на свій страх та ризик.

Там, де раніше були натовпи туристів, які чекають на чергу зробити фото — самотні відпочиваючі із сусідніх населених пунктів області.

На Чорноморському узбережжі останні дні трохи штормить.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в іншій частині Херсонської області — на Азовському морі виживають курортні Генічеськ та села Арабатської стрілки. Також проблеми з роботою та туристичним сезоном в окупованій Кирилівці.