Життя в окупації: в мережі наочно показали, як росіяни змінили Лазурне на березі Чорного моря

Курортне селище змінилося до невпізнаваності, але в значно гірший бік

З приходом російських окупантів на територію Херсонської області життя місцевого населення значно погіршилося. У Херсоні помітно подорожчали продукти в магазинах, а вулиці міста заполонили торговці, які взагалі видумують свої ціни, а курортні міста, де зазвичай на літо приїжджали безліч туристів, взагалі опустіли, тим самим змусивши місцеве населення виживати без роботи.

У такій ситуації опинилося селище Лазурне на березі Чорного моря. Місцеві канали один за один показують, настільки пустим став курорт з приходом "руського міра". Доказом цього є фотографії різних років — якщо при українській владі пляжі Лазурного рясніли від кольорових парасольок та лежаків, на який відпочивали туристи, то при окупантах життя там наче вимерло.

Такий вигляд мали пляжі Лазурного під час курортного сезону у 2019 році.

А ось що відбувається в Лазурному під час окупації селища російськими військовими.

Додамо, що не менш сумною є картина в окупованому Генічеську, де масово роздаються російські паспорти. Відпочивати на морі у Генічеську зараз здебільшого ризикують місцеві, але при цьому берегова лінія не чиститься, вся у водоростях, а море не приваблює навіть медуз, які раніше регулярно з’являлися у розпал сезону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як живе в окупації курортний Скадовськ, який росіяни вирішили перетворити на військову базу.