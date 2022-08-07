Життя в окупації. Херсон: у магазинах "космічні" ціни, а росіяни "кришують" вуличних торговців

Купувати їжу на вулицях дешевше, ніж у магазинах, проте навіть там ціни "кусаються"

Після початку окупації Херсона більшість місцевих магазинів або закрилися або значно підвищили ціни на свою продукцію через дефіцит.

Як йдеться у сюжеті Громадського радіо, на вулицях процвітає стихійна торгівля, яку "кришують" окупанти, проте якість продукції там ніхто не контролює.

Ціни там низькими назвати не можна, але багато хто все одно воліє купувати їжу на вулиці, оскільки це буде дешевше, ніж закуповуватися в магазинах.

Так, кілограм ковбаси на вулиці коштує від 200 грн, кілограм полуниці – 150 грн, лопатка на кістки – 230 грн, філе – 260 грн, а грудка з кісткою – 210 грн. Однак варто звернути увагу, що навіть м’ясо на стихійному ринку продають у неохолодженому вигляді на відкритому повітрі.

Окупанти ж намагаються нажитися на стихійній торгівлі та беруть із торговців гроші за місця на вулиці.

Щодо магазинів, то частина з них залишаються напівпорожніми. На місці українських "АТБ" загарбники поспіхом відкрили якісь "АБЦ", у яких товари продають за гривні та рублі.

Вершкове масло там коштує від 105 грн, а ковбаси від 119 грн, молоко стартує з 61 грн, а тверде мило від 41 грн.

Як відомо, Херсон продовжує очікувати свого звільнення від російських загарбників, проте багато місцевих жителів приймають рішення про виїзд на підконтрольну Україні територію, через що місто з кожним днем стає дедалі пустішим і тихішим.