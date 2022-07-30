Космічні ціни на все, окрім кавунів: що відбувається в окупованому Херсоні (відео)

Херсонці чекають на звільнення

В окупованому Херсоні після закриття Антонівського мосту, який став "пішохідним" після удару ЗСУ, на ринку вдвічі зросли ціни.

Про це повідомляє "Сніданок з 1+1" у YouTube. Місцева мешканка розповіла, що відбувається на ринках обласного центру під час окупації.

Жінка на відео розповіла, що більшість товарів у місті російського походження. Українські товари в Херсоні тепер справжня рідкість, а ціни на них дорожчі, ніж на російські. Незабаром у місті очікують перебої із продовольством, адже вантажний транспорт з окупованого Криму не може сюди дістатися. Доступними залишаються лише херсонські овочі та фрукти. Кавуни зараз коштують по 8 грн/кг, значно зросли в ціні чай, кава та солодощі, а засоби гігієни стали предметом розкоші.

Ціни на деякі товари в окупованому Херсоні

Окрім того, окупанти намагаються вивести з обігу гривню і вже почали пресувати "мінял". Не працюють великі магазини, порожніє набережна, а ті, хто залишився, чекають на ВСУ.

"Місцеві запасаються продуктами, стоять у довгих чергах і буквально спустошують прилавки. З продуктами у місті було нелегко й раніше. Після окупації ціни стали космічними. Українські товари – у дефіциті. Атмосфера у місті нагадує 90-ті роки минулого століття", — повідомили під відео.

Нагадаємо, Антонівський міст мав величезну вагу для логістики російської армії. 30 липня ЗСУ зруйнували ще один міст під Херсоном, а у мережі з’явилися кадри пошкодженого об’єкта. Раніше повідомлялося, що напередодні на Херсонщині ВСУ вдалося звільнити два населені пункти.