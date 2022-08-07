Жизнь в оккупации. Херсон: в магазинах "космические" цены, а россияне "крышуют" уличных торговцев

Покупать еду на улицах дешевле, чем в магазинах, однако даже там цены "кусаются"

После начала оккупации Херсона большинство местных магазинов либо закрылись, либо значительно повысили цены на свою продукцию из-за дефицита.

Как говорится в сюжете "Громадського радіо", на улицах процветает стихийная торговля, которую "крышуют" оккупанты, однако качество продукции там никто не контролирует.

Цены там низкими назвать нельзя, но многие все равно предпочитают покупать еду на улице, так как это будет дешевле, чем закупаться в магазинах.

Так килограмм колбасы на улице стоит от 200 грн, килограмм клубники – 150 грн, лопатка на кости – 230 грн, филе – 260 грн, а грудка с костью – 210 грн. Однако стоит обратить внимание на то, что даже мясо на стихийном рынке продают в неохлажденном виде на открытом воздухе.

Оккупанты же пытаются нажиться на стихийной торговли и берут с торговцев деньги за места на улице.

Что касается магазинов, то часть из них остаются полупустыми. На месте украинских "АТБ" захватчики в спешке открыли некие "АБЦ", в которых товары продают за гривны и рубли.

Сливочное масло там стоит от 105 грн, а колбасы от 119 грн, молоко стартует с 61 грн, а твердое мыло от 41 грн.

Как известно, Херсон продолжает ожидать своего освобождения от российских захватчиков, однако многие местные жители принимают решение об выезде на подконтрольную Украине территорию, из-за чего город с каждым днем становится все пустыннее и тише.