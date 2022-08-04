Безлюдные улицы и опустевшие магазины: как живет Херсон в ожидании деоккупации

Город выглядит, словно иллюстрация рассказа о человеческом вымирании

Херсон, в котором за время оккупации катастрофически выросли цены на продукты, продолжает ожидать своего освобождения от российской навалы. Многие местные жители принимают решение об выезде на подконтрольную Украине территорию, из-за чего город с каждым днем становится все пустыннее и тише.

"Телеграф" расскажет про обстановку в Херсоне, ссылаясь на фото и видео-материалы из открытых источников. Часть материала опубликовал местный журналист Константин Рыженко, в надежде порадовать своих земляков знакомыми пейзажами.

Говорить о Херсоне в контексте запустения — это не говорить ничего. Большинство главных улиц, которые ранее были заполнены прохожими и автомобилями, сейчас весьма тихие. Изредка на них можно заметить горожан, которые вышли пополнить запасы продуктов или поймать какие-то остатки связи. Автомобили тоже ездят — но не так часто, водители боятся, что их машины заберут "освободители".

Улицы совершенно пусты

"Как-то на все смотришь, и такая тоска на сердце. Такое ощущение, что Херсон с каждым днем все больше теряет свое естество, свою душу", — пишет Константин Рыженко, комментируя собственные видео.

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Впрочем, даже в оккупации людям нужно как-то бороться за выживание. Многие местные магазинчики были "отжаты" россиянами. В ином случае они либо закрыты, либо подстраиваются под ситуацию. Так, некоторые предприниматели резко изменили свое направление, занимаясь всем и сразу — от продажи сигарет до обналичивания денег.

Продавец-мастер на все руки

А это звучит как девиз российских граждан

Какие времена, такая и реклама

Люди выживают как могут

Однако что говорить — на происходящее в Херсоне лучше взглянуть самостоятельно (пока что лишь через чужие объективы, а не своими глазами).

Триколор, к сожалению, пока никуда не делся

А вот и привет оккупантам!

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обстоит ситуация на южном направлении фронта. Среди прочего ВСУ смогли отбить две попытки россиян атаковать на херсонском направлении.

Также мы пообщались с военным экспертом Олегом Стариковым, который объяснил, как украинцам следует действовать, занимаясь освобождением Херсона.