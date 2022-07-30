Космические цены на все, кроме арбузов: что происходит в оккупированном Херсоне (видео)

Херсонцы ждут освобождения

В оккупированном Херсоне после закрытия Антоновского моста, который стал "пешеходным" после удара ВСУ, на рынке вдвое выросли цены.

Об этом сообщает "Сніданок с 1+1" в YouTube. Местная жительница рассказала, что происходит на рынках областного центра во время оккупации.

Женщина на видео рассказала, что большинство товаров в городе российского происхождения. Украинские товары в Херсоне теперь настоящая редкость, а цены на них выше, чем на российские. Скоро в городе ожидают перебои с продовольствием, ведь грузовой транспорт из оккупированного Крыма не может сюда добраться. Доступными остаются лишь херсонские овощи и фрукты. Арбузы сейчас стоят по 8 грн/кг, значительно выросли в цене чай, кофе и сладости, а средства гигиены стали предметом роскоши.

Цены на некоторые товары в оккупированном Херсоне

Кроме того, оккупанты пытаются вывести с оборота гривну и уже начали прессовать "менял". Не работают большие магазины, пустеет набережная, а те, кто остался, ждут ВСУ.

"Местные запасаются продуктами, стоят в длинных очередях и буквально опустошают прилавки. С продуктами в городе было нелегко и раньше. После оккупации цены стали космическими. Украинские товары – в дефиците. Атмосфера в городе напоминает 90-е годы прошлого столетия", — гласит сообщение под видео.

Напомним, Антоновский мост имел огромный вес для логистики российской армии. 30 июля ВСУ разрушили еще один мост под Херсоном, а в сети появились кадры поврежденного объекта. Ранее сообщалось, что накануне на Херсонщине ВСУ удалось освободить два населенных пункта.