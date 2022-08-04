Безлюдні вулиці та спорожнілі магазини: як живе Херсон, чекаючи деокупації

Місто виглядає, наче ілюстрація розповіді про людське вимирання

Херсон, у якому за час окупації катастрофічно зросли ціни на продукти, продовжує чекати на своє звільнення від російського навали. Багато місцевих жителів приймають рішення про виїзд на підконтрольну Україні територію, через що місто з кожним днем стає дедалі пустішим і тихішим.

"Телеграф" розповість про ситуацію в Херсоні, посилаючись на фото та відео-матеріали з відкритих джерел. Частину матеріалу опублікував місцевий журналіст Костянтин Риженко, сподіваючись порадувати своїх земляків знайомими краєвидами.

Говорити про Херсон у контексті запустіння — це не казати нічого. Більшість головних вулиць, які раніше були заповнені перехожими та автомобілями, зараз дуже тихі. Зрідка ними можна побачити містян, які вийшли поповнити запаси продуктів чи зловити якісь залишки зв’язку. Автомобілі теж їздять — але не так часто, водії бояться, що їхні машини заберуть "визволителі".

Вулиці зовсім порожні

"Якось на все дивишся, і така туга на серці. Таке відчуття, що Херсон з кожним днем все більше втрачає свою природу, свою душу", — пише Костянтин Риженко, коментуючи власні відео.

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Втім, навіть в окупації людям треба якось боротися за виживання. Багато місцевих магазинчиків були "віджаті" росіянами. В інших випадках — вони або закриті, або підлаштовуються під ситуацію. Так, деякі підприємці різко змінили свій напрямок, займаючись усім і відразу — від продажу цигарок до переведення в готівку грошей.

Продавець — майстер на всі руки

А це звучить як девіз російських громадян

Які часи, така і реклама

Люди виживають як можуть

Однак що говорити — на те, що відбувається в Херсоні, краще поглянути самостійно (поки що лише через чужі об’єктиви, а не на власні очі).

Триколор, на жаль, поки що нікуди не подівся

А ось і привіт окупантам!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як ситуація на південному напрямку фронту. Серед іншого ЗСУ змогли відбити дві спроби росіян атакувати на херсонському напрямі.

Також ми поспілкувалися із військовим експертом Олегом Старіковим, який пояснив, як українцям слід діяти, займаючись визволенням Херсона.