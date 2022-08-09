Жизнь в оккупации: в сети наглядно показали, как россияне изменили Лазурное на берегу Черного моря

Курортный поселок изменился до неузнаваемости, но в гораздо худшую сторону

С приходом российских оккупантов на территорию Херсонской области жизнь местного населения значительно ухудшилась. В Херсоне заметно подорожали продукты в магазинах, а улицы города заполонили торговцы, вообще выдумывающие свои цены. Курортные города, где обычно на лето приезжали множество туристов, вообще опустели, тем самым заставив местное население выживать без работы.

В такой ситуации оказался поселок Лазурный на берегу Черного моря. Местные каналы один за другим показывают, насколько пустым стал курорт с приходом "русского мира". Доказательством этого являются фотографии разных лет — если при украинских властях пляжи Лазурного изобиловали цветными зонтиками и лежаками, на которые отдыхали туристы, то при оккупантах жизнь там вымерла.

Так выглядели пляжи Лазурного во время курортного сезона в 2019 году.

А вот что происходит в Лазурном во время оккупации поселка российскими военными.

Добавим, что не менее печальна картина в оккупированном Геническе, где массово раздаются российские паспорта. Отдыхать на море в Геническе сейчас в большинстве своем рискуют местные, но при этом береговая линия не чистится, вся в водорослях, а море не привлекает даже медуз, ранее регулярно появлявшихся в разгар сезона.

Ранее "Телеграф" сообщал, как живет в оккупации курортный Скадовск, который россияне решили превратить в военную базу.