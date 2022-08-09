Грязные пляжи, подкуп местных для "референдума" и паспортизация рф: чем живет Геническ в оккупации

Людям пытаются навязать нарратив, что при российской власти им будет гораздо лучше жить

На территории временно оккупированной Херсонщины российские захватчики и коллаборанты вовсю работают над организацией "псевдореферендума" насчет присоединения к россии. Для этого местных жителей пытаются всячески подкупить, рассказывая о "прелестях" жизни в рф, как это в свое время было в Крыму. Вовсю раздаются российские паспорта, детям предлагают бесплатный отдых в российских летних лагерях, а перешедшие на сторону захватчиков заведения образования зовут на обучение без оплаты.

Подробнее об этом расскажет "Телеграф", ссылаясь на местный Instagram-аккаунт "ТОПовые новости Геническа". Администраторы страницы часто публикуют новости в пророссийском стиле, при этом комментаторы четко выражают противоположную, проукраинскую, позицию.

Добровольно-принудительная раздача российских паспортов идет на Херсонщине уже несколько недель, если не месяцев. Некоторые жители Геническа решили перейти на сторону врага, выражая свое согласие с оккупацией региона. Накануне, 8 августа, первые 12 человек получили российское гражданство в весьма торжественной обстановке.

Показательным является то, что большинство желающих иметь документы страны-агрессора находятся уже в весьма почтительном возрасте и, похоже, ориентируются в своем жизненном выборе на времена СССР. К примеру, одной из получивших паспорт, Зинаиде, уже исполнилось 83 года. Вместе с ней сменили гражданство ее муж и сыновья. Она переселенка из россии, более 60 лет назад переехала в Украину, однако желания вернуться на родину, кажется, так и не оставила.

Момент вручения российского паспорта жительнице Геническа

Стоит отметить, что в комментариях люди объясняют возможную необходимость получать паспорт страны-агрессора. Оккупанты многим угрожают, что будут изымать жилье и автомобили на "благо государства", если такое имущество продолжит быть зарегистрированным на украинский паспорт. Жителям Геническа приходится делать сложные выборы, чтобы выжить под гнетом "освободителей".

Тем временем в перешедшем на сторону захватчиков Геническом медицинском колледже начали вступительную кампанию. Что интересно — будущим медикам предлагают исключительно бюджетную форму обучения. Как вишенка на торте — абитуриенты могут якобы даже не сдавать вступительные экзамены. При таком наборе очень легко понять, насколько "компетентных" специалистов собираются готовить россияне и местные коллаборанты.

Подобные решения оккупационных властей большинство считает попыткой подкупа жителей Геническа перед проведением "псевдореферендума". В добавок к "бесплатному образованию" захватчики еще и начали вовсю организовывать летний отдых для детишек. И, к слову, нашлось много рискнувших отправить детей на каникулы в россию — в лагерь "Радуга", что расположен в Геленджике. Полсотни несовершеннолетних уехали отдыхать в первые числа августа за счет российского бюджета.

Детей провожают на отдых

При этом россияне забывают заботиться о многих других сферах жизни. И Геническ, ранее будучи одним из популярнейших курортов не только Херсонщины, но и Украины, постепенно забрасывает заботу о местных пляжах.

Отдыхать на море в основном рискуют приезжать только местные, однако береговая линия не чистится, вся в водорослях, а море не привлекает даже медуз, которые раньше регулярно появлялись в разгар сезона.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в отсутствии туристов и под российской оккупацией живется курортной Кирилловке.

Помимо этого мы писали, что происходит с ценами во временно захваченном Мелитополе. Спойлер — здесь даже средства личной гигиены имеют заоблачную стоимость.