Россияне продолжают атаковать, но есть нюанс: актуальные карты боев в Украине

Российские захватчики продолжают обстреливать украинские города и позиции военных

Вражеские атаки на востоке Украины могли достичь кульминации и после захвата территорий возле Авдеевки и Бахмута в конце июля, значительного прорыва не ожидается. Такое мнение высказали в Институте изучения войны (США).

Они отмечают, что небольшие российские успехи на указанных направлениях, вероятно, будут продолжаться. По мнению исследователей, оккупанты неспособны перевести тактические преимущества в оперативные. Но такое качество не мешает врагу продолжать атаковать южнее Изюма, на Северск, в сторону Бахмута.

Оккупационные войска смогли незначительно продвинуться к западу от Донецка, южнее их наступление не было таким успешным и они продолжают атаковать в сторону Авдеевки. Отметим также, что врагу удалось продвинуться восточнее Николаева за минувшие сутки.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Изюм-Славянск

Оккупанты атаковали на юго-запад и юго-восток от Изюма. По мнению аналитиков — пытаясь отразить украинские контратаки или снова захватить освобожденные территории. В сфере интересов врага — Богородичное, долина, Новая Дмитровка, Дибровное, Карнауховка. Аналитики считают, что Дмитровка, Дибровное и Богородичное освобождены от российских сил.

Северск

Враг пытался продвинуться к Ивано-Дарьевке, безуспешно. Обстрелы продолжаются.

Бахмут

Атаки россиян удалось отбить в районе Зайцево и Бахмутского. На окраине Соледара все еще есть враг.

Донецк

Частичного успеха оккупантам удалось добиться в направлении Песок, они также пытались прорваться к Невельскому, но безрезультатно. Враг пытался улучшить тактические позиции возле Авдеевки, но потерпел неудачу. На границе с Запорожской областью, наступлений не отмечено. Россияне начали безуспешные наступления на Марьинку.

Карта боев на востоке

Харьков

Оккупанты продолжают обстреливать город и область ракетами, из разных видов артиллерии и танков. Под ударом населенные пункты на севере, северо и юго-востоке. Наземных наступлений врага не отмечено.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Оккупанты снова пытались продвинуться на юге — в районе Таврийска в Херсонской области и к югу от Кривого Рога, но неудачно. Успеха им удалось достичь в районе Благодатного к востоку от Николаева. Обстрелы продолжаются по линии фронта, в том числе и в Запорожской области.

Отмечается также использование россиянами барж для перевозки различных грузов через Днепр после ударов ВСУ по мостам. Отмечается, что инфраструктура для погрузки — доки, может стать следующими целями для HIMARS.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" публиковал мнение военного эксперта о том, как может закончиться война в Украине. Пока она продолжается, украинцев призывают быть осторожными. В частности — на день Независимости Украины. Со стороны россии опасаются провокаций и усиления обстрелов.