Приглашение миротворцев или огневое воздействие на врага: Олег Жданов назвал возможные варианты завершения войны

Главная задача ВСУ на сегодняшний день – выйти на границы 1991-го года

Военный эксперт Олег Жданов считает, что выбор средств для успешного завершения развязанной путиным войны не очень-то и велик.

Свое мнение о том, как ВСУ могут выйти на границы 1991 года, эксперт высказал на своем YouTube-канале.

"Главная наша задача на сегодняшний день – достичь границ 91-го года, выйти на государственную границу. Дальше будем решать ситуацию по мере того, как она будет развиваться", – отметил он.

При этом Жданов назвал возможные варианты завершения войны:

привлечение миротворцев;

создание международной коалиции из состава третьих стран – не участниц конфликта:

огневое воздействие.

Говоря о последнем силовом варианте, Жданов заявил: "Он неплохо себя показывает. Когда противник знает, что он может быть уничтожен, он 10 раз подумает, выходить ли на позицию и обстреливать".

В то же время эксперт предупредил украинцев от излишне оптимистичных иллюзий по поводу того, что огневое воздействие можно обеспечить одними только лишь системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"К сожалению, нельзя, потому что там и войск особо нет. Это получится, что мы с HIMARS будем гоняться за отдельными взводами… В районе Бахмута, Песков и Авдеевки в основном работают частные военные компании. Там количество личного состава не такое уж и большое. И наносить удары HIMARS – это будет слишком", – считает он.

"Вот когда у нас армия будет, как в США по укомплектованности техникой и вооружением, то тогда, наверное, для нас не будет проблемой выдвигать HIMARS на отдельные направления и наносить огневое поражение противнику на взводных опорных пунктах. Сегодня, к сожалению, для нас это непозволительная роскошь", – добавил Жданов.

Напомним, что вчера ВСУ начали "воплощать" рекомендации Олега Жданова: в частности, нанесены удары по опорному пункту врага и "откорректировано" движение по Каховскому мосту.