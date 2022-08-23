Угроза ударов по Киеву 24 августа: Зеленский сделал жесткое заявление

В Украине готовятся к вероятному массовому обстрелу со стороны россии из-за грядущего праздника

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал россиянам мощный ответ, если россия все же отважится обстреливать Украину, в том числе гражданские объекты, на предстоящие праздники.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции с журналистами, которая состоялась в канун Дня Независимости Украины, 23 августа.

"Есть достаточно обобщенная информация от наших партнеров. Есть ли угроза? Да, угроза есть. Она, я считаю, ежедневная. Есть ли какая-то конкретная дополнительная информация? Ну, мы знаем приоритеты: по объектам инфраструктуры могут бить или по государственным институциям. Но я не вижу, чтобы что-то сильно изменилось с 24 февраля. россия постоянно это делает. Могут ли они (россияне — ред.) увеличить количество этих ударов? Да, они могут их увеличить 23 и 23 числа", — пояснил он.

Также президент добавил, что сейчас это вся информация, которой он владеет и отметил, что если россия начнет бить по Киеву, Украина тактику менять не будет. Она будет отвечать агрессору "взаимностью". Гарант также подчеркнул, что разницы между Киевом, Черниговом, Харьковом, Донбассом и Запорожьем нет никакой разницы, ведь на всех этих территориях живут украинцы, поэтому они важны абсолютно одинаково.

"Будут бить нас, будут получать ответ. Мощный ответ. С каждым днем этот ответ будет только нарастать Все сильнее и сильнее", — подчеркнул гарант, отвечая на вопросы журналистов, есть ли у властей информация о вероятном массовом обстреле россией гражданских объектов Украины на предстоящий праздник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Посольство США обратилось к своим гражданам и призвало американцев как можно скорее покинуть Киев из-за вероятной угрозы российских ударов по гражданской инфраструктуре в канун Дня независимости и во время самого праздника.