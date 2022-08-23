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В Днепре прогремели взрывы: что известно на данный момент

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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На месте взрывов в Днепре видно задымление Новость обновлена 23 августа 2022, 11:37
На месте взрывов в Днепре видно задымление

Также очень громко в Никополе на Днепропетровщине

Во вторник, 23 августа, в Днепре слышали сразу несколько взрывов, — на их месте видно задымление. Предварительно обломки сбитых ракет упали на жилые дома.

Фото с места событий публикуют местные паблики.

Отмечается, что сразу два взрыва слышали жители Днепра около 10:55, буквально через несколько минут после чего в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, — что интересно, тревогу объявили только на Днепропетровщине, для других областей Украины угрозы нет.

Еще один взрыв прогремел в 11:13.

Днепр взрыв сегодня
Задымление видно с разных районов Днепра

Некоторые местные паблики писали, что звуки взрывов в Днепре это работа систем противовоздушной обороны.

Работа ПВО в Днепре

Позже мэр Днепра Борис Филатов заявил, что есть факты падения обломков ракет по домам.

Вместе с тем взрывы слышно и в Никополе Днепропетровской области, — жители оккупированного Энергодара утверждают, что российские военные ведут обстрел оттуда через реку Днепр.

Как сообщал "Телеграф", украинская и американская разведки предупреждали, что ко Дню Независимости Украины 24 августа по всей территории Украины возрастает опасность ракетных ударов со стороны россии.

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