У Дніпрі пролунали вибухи: що відомо на зараз

Також дуже голосно у Нікополі на Дніпропетровщині

У вівторок, 23 серпня, у Дніпрі чули одразу кілька вибухів, — на їхньому місці видно задимлення. Попередньо уламки збитих ракет упали на житлові будинки.

Фото із місця подій публікують місцеві паблики.

Зазначається, що одразу два вибухи чули мешканці Дніпра близько 10:55, буквально за кілька хвилин після чого на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу, — що цікаво, тривогу оголосили лише на Дніпропетровщині, для інших областей України загрози немає.

Ще один вибух пролунав об 11.13.

Задимлення видно з різних районів Дніпра

Деякі місцеві паблики писали, що звуки вибухів у Дніпрі – це робота систем протиповітряної оборони.

Пізніше мер Дніпра Борис Філатов заявив, що є факти падіння уламків ракет по домівках.

Водночас вибухи чути й у Нікополі Дніпропетровської області, — жителі окупованого Енергодару стверджують, що російські військові ведуть обстріл звідти через річку Дніпро.

Як повідомляв "Телеграф", українська та американська розвідки попереджали, що до Дня Незалежності України 24 серпня по всій території України зростає небезпека ракетних ударів з боку росії.