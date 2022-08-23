Укр

россия пытается прорваться в Соледар: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Артиллерийская дуэль продолжается на многих точках фронта
Артиллерийская дуэль продолжается на многих точках фронта

Россияне продолжают атаковать города Украины

Враг продолжает попытки максимально русифицировать оккупированные регионы, а вдоль линии фронта совершает атаку за атакой. На границе Харьковской и Донецкой областей оккупанты проводили диверсионные атаки. Наступление продолжается возле Северска и Бахмута. Они могут быть направлены на захват Соледара.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что со стороны оккупированного Донецка, с его западной и восточной окраин продолжаются попытки продавить украинскю линию обороны. Наземные атаки зафиксировали к юго-западу от Донецка.

На юге Украины отмечается продвижение врага на линии Херсон-Николаев. При этом на оккупированной территории российские захватчики страдают от действий партизан.

Карта боевых действий в Украине 23 августа 2022
Карта боев в Украине

Восток Украины

Изюм-Славянск

Оккупанты пытались продвинуться на Дибровное и Новую Дмитровку. Аналитики считают, что атаки на юго-запад от Изюма являются в большей мере провокацией, чем попытками продвинуться. Также атака оккупантов отмечена в Краснополье на трассе между Изюмом и Славянском.

Северск

Враг пытался начать наступление в районе Спорного в сторону Веселого (юго-западнее). Целью такого наступления может быть поддержка атак на Соледар с севера.

Бахмут

Оккупанты продолжают наступление в сторону Бахмута к северо-востоку и югу. Враг мог войти в окраины жилых районов Соледара, также на Бахмут наступают из Покровского. Отмечается попытка продвижения оккупантов в районе Горловки — бои были около Гладсово, Кодемы, Вершины, Зайцево.

Донецк

Со стороны Новоселовки-2 и Красногоровки продолжается попытка продвинуться к Авдеевки, россияне также пытаются наступать от позиций в Песках в сторону Невельского и Первомайского, где боевые действия продолжаются. Также оккупанты пытаются прорвать линию обороны в Марьинке.

Возле границы Запорожской и Донецкой областей оккупанты продолжали атаковать в районе Новомихайловки, Времовки, Макаровки, Большой Новоселки. Оккупанты пытаются перерезать транспортные пути сообщения возле Угледара, чтобы получить доступ к трассе на Марьинку.

Карта боевых действий Донбасс 23 августа 2022
Карта боев на востоке

Харьков

Оккупанты пытались улучшить тактические позиции вокруг Харькова. Российские войска продолжают разведку беспилотниками, обстреливают часть области и по линии фронта.

Карта боевых действий Харьков 23 августа 2022
Карта боев около Харькова

Юг Украины

Исследователи считают, что оккупантам удалось захватить прифронтовое село Благодатное в Николаевской области. Тем временем на Херсонщине мосты через Днепр окончательно стали непригодными для тяжелой военной техники. На Запорожской АЭС сохраняется опасная ситуация — обстрелы вокруг станции продолжаются. Также оккупанты открывают огонь из РСЗО и ствольной артиллерии как по украинским позициям, так и по населенным пунктам. На оккупированной территории, в частности в Мелитополе, регулярно раздаются взрывы, а жители не боятся противостоять солдатам.

Карта боевых действий Херсон 23 августа 2022
Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" сообщал, что в канун Дня Независимости правоохранители просят быть внимательнее к сигналам тревоги, россия может пойти на провокации и усилить ракетный террор Украины. Несмотря на частичное продвижение врага, темпы его наступления значительно снизились за последние недели. Может наступать определенная оперативная пауза, но у Украины сил для полного контрнаступления недостаточно.

Теги:
#Николаевская область #Карта #Соледар #Бахмут