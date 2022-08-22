Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа":

Полномасштабная война россии против Украины длится уже 180 дней.

Можно согласиться с американскими аналитиками из Института изучения войны (ISW), что темпы российского наступления существенно замедлились.

Если брать 30 дней – с 21 июля по 21 августа, то продвижение оккупантов даже на участках наибольшего приложения усилий (на Донбассе) за месяц – максимум 10 км. Это точно не те темпы, которые можно назвать успешным наступлением.

Сейчас наступает, словами военных аналитиков, оперативная пауза. Создан определенный паритет. С одной стороны, российские войска теперешними силами не имеют возможности наступать на нескольких направлениях, даже развить наступление на ключевом для себя – в Донецкой области. С другой стороны – российские войска уже не имеют до прихода резервов, возможности восстановить боеспособность частей, находящихся на фронте.

Украинские же войска пока не имеют возможности переходить в широкомасштабное контрнаступление. И вот это "пока", к сожалению для нас, будет достаточно длительными. В отличие от рф, для Украины неприемлемо в лобовых атаках по образцу Второй мировой войны фактически отправить на смерть большое количество своих солдат. А наступательные действия всегда сопряжены с большими потерями.

Я больше склоняюсь, что Украина будет концентрироваться на продвижении в Херсонской области. Причем не атаковать в лоб, а предпринимать действия по выдавливанию противника. Как это было весной в Киевской области. Поражались логистические цепочки оккупационных войск, создавалась угроза окружения. И российская группировка, учитывая проблемы со снабжением и вероятность "котла", в итоге была вынуждена убраться из Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской областей.

Судя по всему, ВСУ стараются создать аналогичную ситуацию в Херсонской области, как минимум.

Ну, а учитывая сообщения в телеграмм-каналах, мнения американских аналитиков о работе ДРГ или партизанских групп в районе Мелитополя, нельзя исключать и удар в том направлении – Запорожском. С поражением мостов и средств подвоза боекомплекта противника.