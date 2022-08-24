Новый ракетный удар россиян по Украине: прилетело еще по одной области, подробности

Предварительно известно по меньшей мере о двух попаданиях ракет

В среду, 24 августа, в День Независимости Украины российские оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Известно несколько прилетов по региону, однако их последствия еще устанавливаются.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в собственном Telegram-канале.

"Имеем прилеты вражеских ракет в Хмельницкой области. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях!", — написал он.

Тем временем в сети появились первые видео после прилета вражеского снаряда.

Около 18:40 местные СМИ сообщили о еще одном попадании по области. Речь шла о Шепетовке, но информация о месте прилета не разглашается из соображений безопасности.

Местное население призывают реагировать на все сигналы воздушной тревоги, которые в День Независимости Украины звучат слишком часто, и переходить в укрытие. Элементарные правила могут сохранить жизнь.

На момент выхода новости власти Хмельницкой области не сообщали ни о погибших, ни о пострадавших.

Ранее "Телеграф" писал, что происходит в других регионах страны в День Независимости 24 августа.