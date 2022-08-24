В День Независимости европейские политики посетили Киевщину и увидели преступления российской армии (фоторепортаж)

Иностранные гости посетили места преступлений российских войск.

В среду, 24 августа, Украина в условиях полномасштабной войны отмечает 31-й День Независимости. Мировые лидеры поздравляют и заверяют Украину в поддержке до победы. Кроме того, с рабочим визитом в Киев прибыл министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньйо.

Еще одну делегацию иностранных гостей в Киевской области встречали украинские парламентеры. Среди гостей — немецкие депутаты, представляющие правящие партии Сара Нанни и Кристиан Клинк, посол Чехии во Франции Павел Фишер, а также польские, литовские и британские политики.

Киевская область одной из первых столкнулась с российскими оккупантами. Последствия, которые принесла россия, – катастрофические. Тысячи разрушенных домов, социальных и инфраструктурных объектов. Но самое страшное – это массовые казни невинных людей.

Иностранные гости посетили места самых больших военных преступлений россиян, в частности, в Буче, Бородянке, Макарове, Ирпене.

Иностранные лидеры посетили Киевскую область

Экскурсию провели местные власти и журналисты

Европейские политики увидели преступления российских войск

В Буче они посетили места массового захоронения гражданских граждан, убитых российскими оккупантами.

Кладбище в Буче

Массовые захоронения граждан, убитых российскими оккупантами

На кладбище сотни свежих могил

В Ирпене и Бородянке осмотрели разрушенные ракетными и бомбовыми ударами жилые комплексы.

В Бородянке почти полностью разрушены семь многоэтажек, еще десятки повреждены. В Ирпене разрушено почти 70 процентов жилых домов.

Разрушенная многоэтажка

Еще один разрушенный дом

Люди отдыхают на фоне обгоревшей многоэтажки

В поселке отмечают День Независимости Украины

Обгоревший автомобиль

В Макарове посетили мобильный госпиталь, который построили возле разрушенной больницы. Мобильный комплекс специально построенный по современным технологиям помещений по типу палаток-павильонов. В госпитале есть своя система электричества, водоснабжения, водоочистки, канализации, вентиляции и кондиционирования воздуха. Там можно стерилизовать материалы и инструменты.

Госпиталь имеет операционную, которая оснащена современным хирургическим и травматологическим инструментарием и оборудованием. Отдельное помещение занимает рентген-служба.

Мобильный госпиталь в Макарове

Госпиталь построенный по современным технологиям

Есть операционная, которая оснащена всем необходимым

Можно стерилизовать материалы и инструменты

Также иностранные гости увидели разрушенный детский сад в Макарове. Отметим, что в Макрове, где до войны проживало около 10 тысяч человек, уничтожены жилые дома, детские сады, больница. По предварительным подсчетам местных властей, поселок разрушен примерно на 40 процентов.

Разрушенный детский сад в Макарове

Один из корпусов полностью разрушен

Такой вид здание имеет изнутри

До прихода "русского мира" здесь слышался детский смех

Сейчас все в руинах

Этой куклой когда-то играли

Фото: Ян Доброносов

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как живет Мощун — село, которое сдержало наступление на Киев.

Также мы рассказывали о том, что происходит в Чугуеве Харьковской области, который находится под регулярными обстрелами россиян.