В День Независимости европейские политики посетили Киевщину и увидели преступления российской армии (фоторепортаж)
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Иностранные гости посетили места преступлений российских войск.
В среду, 24 августа, Украина в условиях полномасштабной войны отмечает 31-й День Независимости. Мировые лидеры поздравляют и заверяют Украину в поддержке до победы. Кроме того, с рабочим визитом в Киев прибыл министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньйо.
Еще одну делегацию иностранных гостей в Киевской области встречали украинские парламентеры. Среди гостей — немецкие депутаты, представляющие правящие партии Сара Нанни и Кристиан Клинк, посол Чехии во Франции Павел Фишер, а также польские, литовские и британские политики.
Киевская область одной из первых столкнулась с российскими оккупантами. Последствия, которые принесла россия, – катастрофические. Тысячи разрушенных домов, социальных и инфраструктурных объектов. Но самое страшное – это массовые казни невинных людей.
Иностранные гости посетили места самых больших военных преступлений россиян, в частности, в Буче, Бородянке, Макарове, Ирпене.
В Буче они посетили места массового захоронения гражданских граждан, убитых российскими оккупантами.
В Ирпене и Бородянке осмотрели разрушенные ракетными и бомбовыми ударами жилые комплексы.
В Бородянке почти полностью разрушены семь многоэтажек, еще десятки повреждены. В Ирпене разрушено почти 70 процентов жилых домов.
В Макарове посетили мобильный госпиталь, который построили возле разрушенной больницы. Мобильный комплекс специально построенный по современным технологиям помещений по типу палаток-павильонов. В госпитале есть своя система электричества, водоснабжения, водоочистки, канализации, вентиляции и кондиционирования воздуха. Там можно стерилизовать материалы и инструменты.
Госпиталь имеет операционную, которая оснащена современным хирургическим и травматологическим инструментарием и оборудованием. Отдельное помещение занимает рентген-служба.
Также иностранные гости увидели разрушенный детский сад в Макарове. Отметим, что в Макрове, где до войны проживало около 10 тысяч человек, уничтожены жилые дома, детские сады, больница. По предварительным подсчетам местных властей, поселок разрушен примерно на 40 процентов.
Фото: Ян Доброносов
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как живет Мощун — село, которое сдержало наступление на Киев.
Также мы рассказывали о том, что происходит в Чугуеве Харьковской области, который находится под регулярными обстрелами россиян.