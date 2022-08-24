Война с россией: Резников сделал очень оптимистичное заявление

Министр считает, что худший вариант остался для Украины позади

Украинские военные и в День независимости продолжают бороться против россии — с момента вторжения соседа-агрессора прошло полгода. Худший сценарий войны уже пройден, считает глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Об этом он рассказал CNN. Министр отметил, что Украина проходит этап стабилизации линии боев с незначительным перемещениями подразделений. Резников отметил, что нашей стране следует ожидать нового этапа с контрнаступлением "в другом направлении". Он заявил, что по его мнению, Украина "на пороге".

Одной из серьезных опасностей для борьбы Украины против россии Резников считает "синдром усталости" мира от войны. С этой угрозой нужно работать, — отметил глава Минобороны. Отметим, что Украине западные партнеры продолжают отправлять и анонсировать отправки нового вооружения. Среди них — техника и оружие, которое пригодится для ближнего боя и деоккупации.

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Накануне "Телеграф" сообщал про новый пакет военной помощи от Германии и Канады. Среди прочего в нем будет система противовоздушной обороны Iris-T, которую должны поставить в ближайшие недели.